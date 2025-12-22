Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die Verteidigungskräfte haben im Laufe des vergangenen Tages weitere 1.120 russische Angreifer, 3 Panzer und 64 Einheiten feindlicher Fahrzeuge und Tankwagen zerstört. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 22. Dezember mit.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 22.12.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1.197.860 (+1.120) Menschen.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

panzer – 11.438 (+3) Einheiten. gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.772 (+2) Einheiten. Artilleriesysteme – 35.308 (+10) Einheiten. unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 92.713 (+109) Einheiten. kraftfahrzeugausrüstung und Tankwagen – 70.853 (+64) Einheiten. Erinnern Sie sich, der Kommandeur der SBS Robert „Madyar“ Brovdi stellte fest, dass die Feinde im Dezember vor allem in der Dobropillja Richtung zerstört wurden – 2.580 Menschen.

