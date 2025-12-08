Ein Su-27-Pilot ist bei Kämpfen in der Ostukraine getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Oberstleutnant Jewgeni Iwanow, leitender Navigator der 39. taktischen Fliegerbrigade, führte einen Kampfeinsatz durch.

Der Pilot des ukrainischen Su-27-Kampfjets ist bei einem Kampfeinsatz im Osten der Ukraine ums Leben gekommen. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Montag, den 8. Dezember mit.

„In Aktion gestorben…Am Mittag…in der östlichen Richtung, während der Durchführung einer Kampfmission auf dem Flugzeug Su-27, starb Senior Navigator der 39. Brigade der taktischen Luftfahrt Oberstleutnant Ivanov Yevgeny Witalijevich,“ liest die Nachricht.

Die Umstände des Todes von Jewgeni Iwanow werden derzeit geklärt.

Die Luftwaffe sprach der Familie und den Freunden des Piloten ihr aufrichtiges Beileid aus.

Erinnern Sie sich, am 28. April meldete die Luftwaffe den Verlust der Su-27 während eines Kampfeinsatzes zur Luftunterstützung der Truppen und zur Abwehr des Angriffs der „Schahedin“. Der Pilot war mit dem Schleudersitz ausgestiegen und hatte überlebt.