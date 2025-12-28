Die Russen beschädigten eine Bildungseinrichtung und einen Bauernhof in der Region Dnipropetrowsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Angreifer beschossen zwei Bezirke der Region Dnipro und beschädigten Häuser, eine Schule, einen Bauernhof und eine Gasleitung, ohne dass es Verletzte gab.

*:*: Amtierender Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Vladyslav Haivanenko in den sozialen Medien

*:*: „In der Nacht haben die russischen Truppen den Bezirk Nikopol weiter terrorisiert. Das Zentrum des Bezirks wurde mit schwerer Artillerie beschossen. Fünf Wohnhäuser und eine Bildungseinrichtung wurden beschädigt.“

*:*: Darüber hinaus griffen russische Drohnen die Gemeinde Wassylkiv im Bezirk Synelnykivka an. Zwei Privathäuser und ein Bauernhof wurden beschädigt. Auch eine Gaspipeline wurde getroffen.

Ihm zufolge gab es überall keine Verletzten.

