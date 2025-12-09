Zahl der Todesopfer des russischen Angriffs auf Ternopil steigt auf 38

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Zahl der Todesopfer des russischen Angriffs auf Ternopil am 19. November ist auf 38 gestiegen. Zwei weitere Menschen wurden tot oder vermisst aufgefunden.

Quelle: Serhij Zyubanenko, Chef der Regionalpolizei Ternopil

Direkte Rede: „Zwei weitere tote Menschen, die vermisst wurden, sind gefunden worden. Seit dem 8. Dezember sind 38 Menschen durch den Raketenangriff auf Ternopil ums Leben gekommen, darunter 8 Kinder.“

** Details:* 3 weitere Erwachsene werden noch vermisst. Die Ermittlungen sind im Gange.

Was zuvor geschah:

In der Nacht des 19. November griff Russland eine Industrieanlage und zwei Wohngebäude in Ternopil an.

Die Luftwaffe meldete, dass russische Ch-101 Marschflugkörper die Wohngebäude getroffen haben.

Am 2. Dezember wurde berichtet, dass der feindliche Angriff 36 Menschenleben gefordert hat.