Wann wird der eCheck in der Ukraine eingeführt: Wann wird er funktionieren?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Ministerkabinett hat eine Resolution verabschiedet, die das Verfahren für die Einführung und den Betrieb des eCheck, eines nationalen elektronischen Schecks, festlegt. Das Dokument legt auch die rechtlichen Bedingungen für die Einführung des Dienstes fest.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Wirtschaftsministerium.

„eCheck“ ist ein elektronischer Beleg, den ein Käufer in einer Bankanwendung erhält, nachdem er in einem Geschäft oder online mit einer Karte bezahlt hat. Das digitale Dokument wird in einem elektronischen Format gespeichert und steht für die Rückgabe von Waren, den Umtausch oder Garantieleistungen zur Verfügung.

Die Einführung des Dienstes ist Teil der Regierungspolitik der Deregulierung, der Digitalisierung von Dienstleistungen und der Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Gleichzeitig ist eCheck nicht verpflichtend – der Käufer kann eine Papierquittung, eine elektronische Quittung oder beides wählen.

Wirtschaftsminister Olexij Sobolev stellte fest, dass die Einführung von eCheck im Einklang mit den Veränderungen in der Wirtschaft und der Entwicklung des Online-Handels steht.

„Eine Papierquittung geht oft verloren oder wird gar nicht erst ausgestellt, während eine digitale Quittung immer zur Hand ist. Für die Menschen ist es ein bequemer Kaufnachweis, für die Unternehmen bedeutet es weniger Papier und Kosten und für den Staat bedeutet es transparentere Daten ohne erhöhte Kontrolle“, erklärte der Minister.