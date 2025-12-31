Generalstab: Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb von 24 Stunden 1.000 Russen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger zerstörten oder beschädigten außerdem mehr als 700 Einheiten von Waffen und militärischer Ausrüstung der russischen Angreifer.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben im Laufe des vergangenen Tages tausend russische Angreifer vernichtet. Dies meldete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seiner auf Facebook veröffentlichten Morgenzusammenfassung.

Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 31.12.25 beliefen sich vorläufig auf:

1.207.910 (+1.000) Personen, Panzer – 11.481 (+4) Einheiten, gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.845 (+4) Einheiten, Artilleriesysteme – 35.642 (+33) Einheiten, Mehrfachraketenwerfer – 1.586 (+1) Einheiten, unbemannte Luftfahrzeuge auf operativ-taktischer Ebene – 97.684 (+552) Einheiten, kfz-Ausrüstung und Tankwagen – 72.247 (+127) Einheiten, Spezialausrüstung – 4.035 (+1) Einheiten. Der Generalstab fügte hinzu, dass er aufgrund des ständigen Erhalts aktueller Informationen die Gesamtzahlen bestimmter Positionen der russischen Verluste angepasst hat. Dabei handelt es sich insbesondere um Artilleriesysteme, Mehrfachraketenwerfer, Luftabwehrmittel, unbemannte Luftfahrzeuge, Fahrzeuge und Spezialausrüstung.

„Die Gesamtzahl ist korrigiert, und die Verluste für den Tag sind im üblichen Modus abgelegt“, stellte der Generalstab klar.

Erinnern Sie sich, Kräfte unbemannter Systeme haben in der Nacht zum 30. Dezember feindliche Einrichtungen zur Lagerung, Wartung und Vorbereitung von Starts von Angriffsdrohnen auf dem Gebiet des Flughafens von Donezk getroffen.