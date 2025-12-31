Beim Beschuss der Region Odessa wurden Pakete im Wert von Millionen von Nowa Poschta verbrannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 31. Dezember stürzte bei einem russischen Angriff in der Region Odessa das Wrack einer feindlichen Drohne auf das Gelände des Parkplatzes des Sortierzentrums von Nowa Poschta.

Dies teilte der Pressedienst des Postunternehmens mit.

Das Unternehmen teilte mit, dass sich alle Mitarbeiter zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Schutzraum befanden und nicht verletzt wurden. Zur gleichen Zeit geriet ein Lastwagenanhänger mit 110 Paketen im Gesamtwert von 2,3 Millionen Hrywnja in Brand. Alle Pakete wurden zerstört.

„Nowa Poschta“ hat versprochen, die Kunden vollständig für die Kosten der verlorenen Pakete zu entschädigen und setzt sich bereits mit den Absendern und Empfängern in Verbindung, um die Kosten zu erstatten.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 31. Dezember haben die russischen Besatzungstruppen einen massiven Angriff auf Odessa und die Region mit Angriffsdrohnen gestartet, wodurch Teile des regionalen Zentrums ohne Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung blieben und 6 Menschen verletzt wurden.

In der Nacht griffen die Russen erneut die Energieinfrastruktur in der Region Odessa an, wobei zwei DTEK-Energieanlagen getroffen wurden.