In Kiew wurde die Heizung in 2700 Häusern wieder eingeschaltet – Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Seit gestern Abend wurde in Kiew die Heizung in über 2700 Häusern wieder eingeschaltet, jedoch sind noch 693 Häuser ohne Heizung.

Dies teilte der stellvertretende Ministerpräsident für Wiederaufbau, Olexij Kuleba, mit.

Ihm zufolge sind einige Häuser aufgrund der Folgen des letzten feindlichen Beschusses immer noch ohne Heizung, wobei die schwierigste Situation in den Bezirken Solomyansky und Petschersky herrscht.

Für die Arbeiten wurden zusätzlich 114 Brigaden und über 500 Mitarbeiter hinzugezogen, darunter Fachleute aus anderen Regionen und von „Ukrsalisnyzja“. Für Krankenhäuser, Entbindungskliniken und Stützpunkte wurden 69 mobile Heizkessel eingesetzt.

Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung funktionieren laut Kuleba normal.

Zur Erinnerung:

Der Bürgermeister der Hauptstadt, Witalij Klitschko, teilte mit, dass nach den Anschlüssen am Vortag noch tausend Hochhäuser ohne Wärmeversorgung sind.