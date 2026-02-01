Die russische Armee hat ein Unternehmen in Tschernihiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 1. Februar um ca. 4:30 Uhr morgens führte der Gegner einen Angriff auf das Gelände eines Unternehmens im nordöstlichen Stadtrand von Tschernihiw durch.

Am 1. Februar um ca. 4:30 Uhr morgens hat der Feind einen Angriff auf das Gelände eines Unternehmens im nordöstlichen Vorort von Tschernihiw durchgeführt.

Dies teilte der Stadtrat von Tschernihiw mit.

Es wird berichtet, dass es keine Opfer gab. Durch den Angriff wurde eines der Gebäude beschädigt – die Fassade und die Verglasung.

Zur Erinnerung:

In der Region Tscherkassy im Bezirk Uman wurden durch den Absturz feindlicher Drohnen mehrere Unternehmensgebäude beschädigt.

In Krywyj Rih traf eine Drohne vom Typ „Schahed“ ein Unternehmen.