Die Stromabschaltungen betrafen 13 Regionen der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Stromtechniker tun ihr Bestes, um die beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen, hat Ukrenerho versichert.

Seit Mittwochmorgen sind in 13 Regionen der Ukraine aufgrund von russischem Beschuss und schlechtem Wetter Stromausfälle zu verzeichnen. Dies wurde von Ukrenerho und dem Energieministerium am 28. Januar gemeldet.

So gibt es aufgrund der Streiks der Raschisten neue Stromausfälle in den Regionen Dnipropetrowsk (Verbraucher der Stadt Kamenske), Donezk, Tschernihiw und Saporischschja.

Und aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen – klebriger Nassschnee und Eis – waren am Morgen 730 Siedlungen in 11 Regionen ganz oder teilweise ohne Strom: Winnyzja, Ternopil, Chmelnyzkyj, Odessa, Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Mykolajiw, Tscherkassy, Kiew, Charkiw und Tschernihiw.

Energieingenieure erinnerten daran, dass heute in allen Regionen der Ukraine Strombegrenzungspläne für die Industrie sowie Pläne für stündliche Abschaltungen für die Bevölkerung gelten. Gleichzeitig werden in einigen Regionen Notabschaltungen vorgenommen, die sofort nach Stabilisierung der Situation im Energiesystem wieder aufgehoben werden.

„Die Energietechniker tun ihr Bestes, um die vom Feind beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen“, versicherte Ukrenerho.