Stromversorgung in zwei Regionen angegriffen - Ukrenerho

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Seit dem Morgen gibt es in Kiew und der Region Kiew sowie in mehreren anderen Regionen Notstromausfälle.

In der Nacht zum Montag haben russische Angreifer Energieanlagen in zwei Regionen der Ukraine angegriffen. Dies berichtete Ukrenerho am Montag, den 26. Januar.

„Als Folge der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur – seit heute Morgen sind die Verbraucher in den Regionen Donezk und Charkiw ohne Strom. Dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, werden bereits Notsanierungsarbeiten durchgeführt“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass heute in allen Regionen Pläne zur Strombegrenzung für die Industrie sowie Pläne zur stündlichen Abschaltung für die Bevölkerung angewandt werden. Gleichzeitig sind einige Regionen gezwungen, Notabschaltungen vorzunehmen, die sofort nach Stabilisierung der Situation im Energiesystem wieder aufgehoben werden.

Im Gegenzug gibt das Energieministerium an, dass Notstromabschaltungen in der Region Kiew und Kiew sowie in „mehreren anderen Regionen“ in Kraft sind.

Darüber hinaus sind mehr als 40 Siedlungen in den Regionen Ternopil und Kiew aufgrund des schlechten Wetters ohne Strom. Die Reparaturteams der regionalen Energieunternehmen sind bereits mit der Wiederherstellung der beschädigten Leitungen beschäftigt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland in der Nacht zum 24. Januar das Energiesystem der Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen hat. Kiew und Charkiw haben am meisten gelitten.