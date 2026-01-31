Selenskyj: Wir erwarten von den USA konkrete Angaben zu weiteren Treffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine erwartet konkrete Angaben von den USA zu den Verhandlungen und bereitet sich auf die Treffen in der nächsten Woche vor.

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Ukraine von der amerikanischen Seite konkrete Angaben zu weiteren Treffen erwartet und mit Treffen in der nächsten Woche rechnet.

Ansprache des Präsidenten

„Rustem Umjerow (Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Leiter der ukrainischen Delegation bei den Verhandlungen – Anm. d. Red.) hat im Laufe des Tages Bericht erstattet.

Wir stehen in ständigem Kontakt mit der amerikanischen Seite und erwarten von ihr konkrete Angaben zu weiteren Treffen. Die Ukraine ist bereit, in allen Arbeitsformaten zu arbeiten. Wichtig ist, dass es Ergebnisse gibt und dass die Treffen stattfinden. Wir rechnen mit Treffen in der nächsten Woche und bereiten uns darauf vor.“

Gleichzeitig erwähnte Selenskyj in seiner Ansprache nicht das Treffen, das voraussichtlich am Sonntag, dem 1. Februar, stattfinden soll.

Vorgeschichte: Am 1. Februar wird eine neue Verhandlungsrunde über ein mögliches Friedensabkommen zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine erwartet. US-Außenminister Marco Rubio teilte mit, dass der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner nicht dorthin reisen werden, die Teilnahme der USA jedoch „wahrscheinlich“ sei.

Der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten, Steve Witkoff, bezeichnete die Treffen mit dem Sonderbeauftragten des russischen Präsidenten, Kirill Dmitrijew, die am 31. Januar in den Vereinigten Staaten stattfanden, als „konstruktiv und produktiv”.