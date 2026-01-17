Die Ukraine verhängt Sanktionen gegen das Russische Paralympische Komitee und die Russische Föderation des Esports: Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 17. Januar hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Entscheidung über neue Sanktionen gegen Russland erlassen. Die Beschränkungen betreffen vor allem russische Esport-Spieler und Paralympioniken.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Website des Präsidenten der Ukraine.

Das entsprechende Dekret, das von Selenskyj unterzeichnet wurde, ist bereits auf der Website erschienen. Darin heißt es, dass der Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine vom 17. Januar 2026 „Über die Anwendung persönlicher wirtschaftlicher und anderer restriktiver Sondermaßnahmen (Sanktionen)“ in Kraft gesetzt wird.

„Die Kontrolle über die Umsetzung des Beschlusses des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, der mit diesem Dekret erlassen wurde, obliegt dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine“, heißt es in dem Dokument.

Wer wurde sanktioniert: