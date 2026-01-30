Nicht vor dem 1. Februar: Selenskyj gab bekannt, wann die „Energie-Waffenruhe“ begann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärte, dass die „Energie-Waffenruhe“ in der Nacht zum heutigen 30. Januar begonnen habe.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung Selenskyjs in Telegram.

„Die amerikanische Seite sprach davon, eine Woche lang keine Angriffe auf die Energieversorgung durchzuführen, und in der Nacht zum heutigen Tag begann der Countdown“, erklärte der Präsident.

Selenskyj merkte an, dass es von den Partnern, insbesondere von den Vereinigten Staaten, abhänge, wie dieser Waffenstillstand verlaufen werde.

„Die Ukraine ist bereit, ebenfalls auf Angriffe zu verzichten, und heute haben wir keine Angriffe auf russische Energieanlagen durchgeführt“, betonte der ukrainische Staatschef.

