Der größte Mobilfunkbetreiber der Ukraine erwirbt Tabletki.ua

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Antimonopolkommission hat die Vereinbarung von Kyivstar über den Erwerb von Tabletki.ua genehmigt. Nun kann der größte Mobilfunkbetreiber der Ukraine sein Portfolio um einen beliebten Preisaggregator erweitern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die ukrainische Kartellbehörde (Antimonopolnyj Komitet Ukrainy).

„Kyivstar“ hat die Genehmigung zum Erwerb der Kontrolle über „MTPC“ erhalten, heißt es in der Mitteilung.

Informationen zu Tabletki.ua

Tabletki.ua ist eine Informationsquelle für die Suche und Buchung von Medikamenten sowie Produkten für Schönheit und Gesundheit.

Heute hat der Dienst über 10 Millionen Nutzer und arbeitet mit mehr als 12.000 Apotheken zusammen. Neben traditionellen Medikamenten hat die Plattform ihr Sortiment um Kosmetika, Sporternährung, Zoowaren und andere Gesundheitsprodukte erweitert.

Das Projekt entwickelt sich seit über zehn Jahren. Im Jahr 2012 begann Tabletki.ua mit Apotheken in allen regionalen Zentren der Ukraine zusammenzuarbeiten. Im Jahr 2015 wurde ein Service zur Reservierung von Medikamenten direkt in Apotheken eingeführt, und im Jahr 2019 kam die Option „Auf Bestellung” hinzu.

Das Jahr 2022 war von besonderer Bedeutung: Im März startete der Dienst einen Informationsdienst über geöffnete Apotheken in den Regionen der Ukraine und begann eine Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, um über die Verfügbarkeit lebenswichtiger Medikamente, insbesondere Insulin, zu informieren. Im April desselben Jahres wurde der Buchungsdienst vollständig wiederhergestellt.

Tabletki.ua ist heute ein praktisches Tool für Ukrainer, die schnell die Verfügbarkeit von Medikamenten überprüfen, Preise vergleichen und die benötigten Produkte online bestellen möchten.