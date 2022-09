Das Wirtschaftsmodell der Ukraine hat sich geändert - Minagro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Krieg hat dazu beigetragen, dass die ukrainischen Milchexporte gestiegen sind. Das Land hat auch begonnen, die Fleischproduktion, den Bereich der alternativen Energiequellen und die Verarbeitung von Getreide aktiv zu entwickeln. Taras Vysotsky, Erster Stellvertretender Minister für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine, sagte dies am Montag, den 26. September.

„Wenn wir die Ergebnisse des Agrarsektors während der sieben Monate des Krieges betrachten, sehen wir, dass der Punkt, an dem es kein Zurück mehr in das Rohstoffmodell gibt, überschritten wurde. Was bestätigt dies? Zunächst einmal haben alle – landwirtschaftliche Erzeuger, Landwirte – erkannt, dass es sehr riskant ist, sich auf ein oder zwei Ölsaaten zu konzentrieren. Und es muss eine klare Differenzierung geben“, erklärte er.

Nach Angaben des Beamten steigert die Ukraine derzeit den Export von Milchprodukten. Insbesondere der Export von Milchprodukten erreichte im August einen Rekordwert für die letzten zwei Jahre.

Auch die Zahl der Schweine und des Geflügels steigt. Der Abgeordnete erklärte dies vor allem mit billigerem Futter.

Vysotskiy fügte hinzu, dass die ukrainischen Landwirte direkt in den Bioenergiesektor investieren.

„Der Sektor hat erkannt, dass es viel profitabler ist, alternative Energiequellen – Bioethanol, Biogas und Biomethan – zu produzieren, als Rohstoffe zu verkaufen und dann Erdgas zu kosmischen Preisen zu kaufen, um Mais zu trocknen“, sagte der Beamte.

Ein weiterer Bereich, der sich in der Ukraine aktiv entwickelt, ist die tiefergehende Verarbeitung von Feldfrüchten: die Herstellung von Mehl, fertigen Nudeln und Aminosäuren.

Wie bereits berichtet, wird die Ukraine zum ersten Mal seit 10 Jahren eineinhalbmal mehr Buchweizen ernten, als der heimische Verbraucher benötigt.