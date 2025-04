In den letzten 24 Stunden wurden in Donetschyna vier Zivilisten durch russischen Beschuss getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit dem Beginn der umfassenden Invasion der Russischen Föderation in der Region wurden insgesamt 3.135 Zivilisten getötet und 6.911 verwundet.

Am 9. April töteten russische Truppen in der Region Donezk vier Zivilisten, zwei wurden verwundet. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin am Donnerstag, den 10. April in Telegram mit.

„Am 9. April töteten die Russen vier Einwohner von Donezkchyna: in Nowoekonomitscheskoje, Bagatyr, Konstantinowka und Pokrowsk. Zwei weitere Menschen in der Region wurden im Laufe des Tages verwundet“, schrieb er.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden seit Beginn der Invasion insgesamt 3135 Zivilisten getötet und 6911 verwundet (ohne die Opfer von Wolnowacha und Mariupol). Wir erinnern daran, dass am späten Abend des 8. April Kramatorsk in der Region Donezk massiv von russischen Drohnen angegriffen wurde, wobei es Tote gab, darunter ein Kind. Zuvor hatten die Russen in Konstantinowka fünf Zivilisten getötet. Der Feind warf drei gelenkte Luftbomben auf die Stadt und ihre Umgebung.