Sie hatten es auf Zivilisten abgesehen: Es war ein wiederholter Raketenangriff auf Sumy, der die meisten Opfer forderte, Militärverwaltung der Stadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der wiederholte Raketenangriff auf Sumy forderte die meisten Opfer. Das russische Militär plante den Angriff, um möglichst viele Zivilisten zu treffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Sumy, Serhij Kryvosheenko.

„Die kolossale Grausamkeit des russischen Terrors. Heute Morgen wurden zwei Raketenangriffe auf das Zentrum von Sumy durchgeführt. Es war der zweite Raketeneinschlag, der mit einer großen Zahl von Toten und Verletzten menschliche Verluste verursacht hat“, sagte Kriwoscheenko.

Er erklärte, dass die zweite ballistische Rakete, die von den Russen auf Sumy abgefeuert wurde, wahrscheinlich mit Splitterelementen gefüllt war und in der Luft explodierte, um den Menschen auf den Straßen der Stadt maximalen Schaden zuzufügen.

„Vorläufigen Schlussfolgerungen zufolge wurden die meisten Zivilisten durch diese Munition getötet. Die Explosion ereignete sich etwa 200 Meter vom Ort des ersten Einschlags entfernt, in einem Gebiet, in dem es Wohnhäuser, Bildungseinrichtungen und Geschäfte gibt“, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Sumy.

Er betonte, dass solche Aktionen der russischen Invasoren auf einen geplanten Angriff auf zivile Objekte und Zivilisten auf den Straßen hindeuten.

Krivoshenko fügte hinzu, dass alle Dienste, Strafverfolgungsbehörden und Experten noch immer vor Ort arbeiten.

„Wir werden bald offizielle Berichte über die Art der Munition haben, die von den Terroristen verwendet wurde, um so viele Menschen wie möglich zu töten. Unser aufrichtiges Beileid an die Familien der Opfer, wir kämpfen um jedes Leben in den Krankenhäusern der Stadt“, schloss er.

Raketenangriff auf Sumy