Ukraine kauft 1 Milliarde Kubikmeter Gas mit EBRD-Geldern

Naftohas hat bereits Zugang zu Mitteln in Höhe von 410 Mio. Euro erhalten, die für Gasimporte verwendet werden sollen.

Die ukrainische Naftohas hat eine Vereinbarung zur Aufnahme von 410 Millionen Euro für den dringenden Kauf von 1 Milliarde Kubikmeter Gas unterzeichnet. Dies gab das Unternehmen am Montag, den 28. April bekannt.

„Naftohas hat ein Darlehen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in Höhe von 270 Millionen Euro sowie einen Zuschuss der norwegischen Regierung über den NORAD-Fonds in Höhe von 140 Millionen Euro erhalten. Die Mittel werden über die EBRD ausgezahlt. Die entsprechenden Darlehens- und Zuschussvereinbarungen wurden vom Chef der Naftohas-Gruppe Roman Chumak und dem stellvertretenden EBRD-Direktor in der Ukraine Mark Magaletskyj unterzeichnet“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Mittel bereits für Naftohas zur Verfügung stehen und für Gasimporte verwendet werden.

„Sie werden es ermöglichen, fast 1 Milliarde Kubikmeter Gas zu kaufen, was für einen stabilen Verlauf der nächsten Heizperiode entscheidend ist, insbesondere unter den Bedingungen des Krieges und der regelmäßigen Angriffe auf unsere Energieinfrastruktur“, sagte Chumak.

Wir erinnern daran, dass Naftohas letzte Woche einen dritten Vertrag über den Kauf von verflüssigtem Erdgas aus einer Charge US-LNG von der polnischen Firma ORLEN unterzeichnet hat. Das Gesamtvolumen der Lieferungen wird 300 Mio. Kubikmeter erreichen.

Anfang April hat die Ukraine eine neue Saison der Gaseinspeisung begonnen, da die Reserven in den unterirdischen Gasspeichern (UGS) rekordverdächtig niedrig sind.