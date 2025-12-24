Wegen des russischen Angriffs verkehren seit drei Tagen keine Personenzüge mehr durch Korosten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Mittwoch, den 24. Dezember, fahren die Personenzüge immer noch nicht durch Korosten, sondern nehmen vorübergehende Umwege.

Dies geht aus einer Erklärung von Ukrsalisnyzja hervor.

„Die längere Strecke und die Notwendigkeit zusätzlicher Anschlüsse verlängern die Reisezeit. Wir werden jedoch alles tun, um sicherzustellen, dass alle Fahrgäste bis Heiligabend ihr Zuhause erreichen“, so Ukrsalisnyzja in einer Erklärung.

Am 24. Dezember verkehren die folgenden Züge auf alternativen Strecken:

Nr. 749/750 Kiew – Uschhorod

Nr. 707 Kiew – Iwano-Frankiwsk

Nr. 743/744 Darnytsia – Lwiw

Nr. 67/19 Kiew – Warschau

Nr. 29 Kiew – Uschhorod

Nr. 51 Kiew – Przemyśl

Nr. 7 Kiew – Czernowitz

Nr. 43/49 Tscherkassy – Iwano-Frankiwsk

Nr. 15/17 / 16/18 Charkiw – Uschhorod

Nr. 97 Kiew – Kowel

Nr. 91 Kiew – Lwiw

Nr. 63/64 Charkiw – Przemyśl

Nr. 291/292 Kiew – Lemberg

Nr. 9/10 Kiew – Budapest

Nr. 2/124 Worochta – Charkiw

Zur Wiederholung:

Am 22. Dezember entgleiste ein Güterzug infolge eines russischen Angriffs, was zu Verspätungen bei anderen Zügen und zu Verletzungen von Mitarbeitern der Ukrsalisnyzja führte.

„Ukrsalisnyzja plant 16 zusätzliche Züge für die Weihnachts- und Neujahrsferien.