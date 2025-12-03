Die indische Rupie ist aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine auf ein historisches Tief gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die indische Rupie ist in Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine auf ein Rekordtief von über 90 pro Dollar gefallen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Inmitten der sich verschlimmernden wirtschaftlichen Folgen des Krieges Russlands gegen die Ukraine sowie der Verzögerung bei der Unterzeichnung eines wichtigen Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten hat die indische Rupie einen weiteren „Boden“ durchbrochen.

Analysten weisen darauf hin, dass die Situation durch das Ausbleiben aktiver Interventionen der indischen Zentralbank, die den Kursverfall in den letzten Wochen kaum gebremst hat, zusätzlich erschwert wird. Zusätzlicher Druck entsteht durch ausländische Kapitalabflüsse aus indischen Aktien, was die Nachfrage nach der Rupie weiter verringert.

Ökonomen warnen, dass dieser Trend die Kosten für importierte Waren erhöhen, die Inflation beeinflussen und die Kaufkraft der Bevölkerung verringern könnte.

Gleichzeitig arbeitet die indische Regierung an Maßnahmen zur Stabilisierung der Rupie, einschließlich möglicher Deviseninterventionen und der Ermutigung ausländischer Investoren, auf dem Markt zu bleiben. Experten raten Unternehmen und Privatpersonen, die Wechselkursschwankungen genau zu beobachten und ihre Ausgaben entsprechend der aktuellen Situation zu planen.

Trotz der vorübergehenden Schwierigkeiten glauben Ökonomen, dass eine langfristige Stabilisierung möglich ist, wenn die globalen Handelsfragen gelöst und die Außenwirtschaftsbeziehungen normalisiert werden.

Wechselkurs der Rupie im Jahr 2025