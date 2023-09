Die Ukraine hat mehr als 33 Mio. Tonnen Getreide geerntet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis heute, 1. September, hat die Ukraine mehr als 33 Mio. Tonnen Getreide geerntet, darunter 29,184 Mio. Tonnen Getreide und mehr als 4 Mio. Tonnen Ölsaaten. Dies meldet der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine.

Getreide und Hülsenfrüchte wurden auf einer Fläche von 6,642 Millionen Hektar geerntet, der durchschnittliche Ertrag liegt bei 43,9 Zentnern pro Hektar.

Gedroschen wurden 22,142 Millionen Tonnen Weizen von 4,688 Millionen Hektar (Ertrag – 47,2 c/ha), 5,809 Millionen Tonnen Gerste von 1,498 Millionen Hektar (Ertrag – 38,8 c/ha) und 385,7 Tausend Tonnen Erbsen von 15 Hektar Ertrag – 25 c/ha), Buchweizen – 27,7 Tausend Tonnen von 19,8 Tausend Hektar. tonnen Buchweizen – 27,7 Tausend Tonnen von 19,8 Tausend Hektar (Ertrag – 14 Zentner/ha), Hirse – 34,1 Tausend Tonnen von 16,7 Tausend Hektar (Ertrag – 20,4 Zentner/ha), anderes Getreide und Hülsenfrüchte – 785,4 Tausend Tonnen von 265,3 Tausend Hektar.

Der höchste Drusch wurde in der Region Odessa registriert – 3,2 Millionen Tonnen, der höchste Ertrag an Getreide und Hülsenfrüchten – in der Region Chmelnyzkyj – 64,5 c/ha.

Die landwirtschaftlichen Erzeuger der Regionen Winnitschina, Dnipropetrowsk, Donezk, Kiew, Mykolajiw, Poltawa, Charkiw, Tscherkassy und Tschernihiw haben mit der Ernte von Buchweizen und Hirse begonnen, die der Regionen Odessa, Ternopil und Cherson mit der Ernte von Hirse.

In 17 Oblasten ist die Rapsernte abgeschlossen, 3,997 Millionen Tonnen Saatgut wurden auf 1,393 Millionen Hektar gedroschen (Ertrag – 28,7 c/ha). Es wurden 49,4 Tausend Tonnen Sonnenblumenkerne gedroschen (Ertrag – 19,3 c/ha), Sojabohnen – 30,6 Tausend Tonnen (Ertrag – 27,3 c/ha).