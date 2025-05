Im April hat die Russische Föderation 175 Quadratkilometer ukrainisches Territorium besetzt - DeepStat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die größten Fortschritte machte der Feind in dem Streifen von zwei Brigaden bei Sukhoy Balka und Kalynove, das sind etwa 50 Quadratkilometer oder fast ein Drittel aller Verluste in diesem Monat.

Die Russen waren Ende März und Anfang April besonders aktiv. Die meisten Vorstöße fanden entweder in der ersten Hälfte des Aprils statt oder sind das Ergebnis dieser Aktionen. Dies geht aus dem DeepStat-Bericht hervor.

Dann gibt es einen Überraschungsvorstoß bei Rozliv und Konstantinopel, wo der Feind 43 Quadratkilometer einnahm.

Der Vorstoß bei Katerinovka beträgt etwa 30 Quadratkilometer. Ein weiterer problematischer Punkt sind die Gärten bei Nadiivka, wo der Feind 11 Quadratkilometer vorgerückt ist, und nördlich von Andrijivka haben die Katsaps 15 Quadratkilometer besetzt. Insgesamt sind diese fünf Gebiete für 85 Prozent aller Vorstöße verantwortlich.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass DeepState super schwierige Gebiete in Richtung Pokrowski genannt hat. Am schwierigsten bleibt die Lage in den Gebieten Elizavetovka, Tarasovka, Stara Mykolajiwka, Lisovka, Uspenovka sowie in den Gebieten Schewtschenko-Peschanoye und Kotline-Udachnoye.

