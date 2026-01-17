Russland hat Drohnen in der Ukraine gestartet: wo die Schläge sein könnten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 18. Januar haben die russischen Invasoren erneut Drohnen in der Ukraine gestartet. Es wurden Drohnen in mindestens mehreren Regionen des Landes gesichtet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Nach Angaben des Militärs flog der Feind den ganzen Abend über Drohnen über der Ukraine, aber gegen 22:45 Uhr wurden ganze Gruppen von Drohnen in der Region Mykolajiw gesichtet, die in Richtung der Regionen Odessa und Kirowohrad flogen.

Später wurden Drohnen auch in den Regionen Sumy, Odessa, Kirowohrad, Charkiw und Winnyzja gesichtet. Um 00:21 Uhr flogen die Drohnen in der Region Sumy in Richtung der Region Tschernihiw.

Wo der Alarm ausgelöst wurde

Ab 00:37 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, gilt das Signal weiterhin in den Regionen Kiew, Winnyzja, Tschernihiw, Sumy, Tscherkassy, Kirowohrad, Poltawa, Charkiw, Saporischschja und Donezk.

