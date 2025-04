Schmyhal: Die Ukraine hat einen neuen Mechanismus für Reparationen aus Russland vorgeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte, die Ukraine habe vorgeschlagen, einen Zoll auf die Einfuhr von Waren aus Russland zu erheben. Die Gelder sollen für den Wiederaufbau des Staates verwendet werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den offiziellen Telegram-Kanal des Beamten.

Schmyhal sagte, dass die Ukraine bereits 50 Milliarden Dollar an Einnahmen aus den eingefrorenen Vermögenswerten der Russischen Föderation bestätigt hat. Dieses Geld wird für Haushaltszwecke, zur Deckung von Militärausgaben und für einen schnellen Wiederaufbau verwendet. Das Ziel der Ukraine ist es jedoch, sie vollständig zu entschädigen. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Mechanismus der Entschädigung gegen Russland.

„Zusätzlich zur Konfiszierung wurde vorgeschlagen, einen Sonderzoll auf die Einfuhr russischer Waren einzuführen, dessen Erlöse in den ukrainischen Wiederherstellungsfonds fließen sollen. Dies ist ein wirtschaftlicher Mechanismus der Wiedergutmachung, der es uns ermöglicht, zu handeln, ohne auf politische Veränderungen in Russland zu warten“, hieß es in der Erklärung.

Der Ministerpräsident betonte, dass die Sanktionen gegen Russland ein wichtiges Druckmittel bleiben, da Moskau ständig versucht, sie zu schwächen.

