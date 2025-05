Präsident äußert sich zu versuchter Ermordung des Freiwilligen Sternenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ukrainische Sicherheitsdienst erklärte am 1. Mai, er habe die Ermordung des Aktivisten und Freiwilligen Serhij Sternenko verhindert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vom Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine Wassyl Maljuk einen Bericht über die Ermittlungen zum versuchten Mord an dem Freiwilligen Serhij Sternenko erhalten. Dies erklärte er in einer Abendansprache am Donnerstag, den 1. Mai.

„Der Vorsitzende des Sicherheitsdienstes der Ukraine hat über die Ermittlungen zu den Umständen des Anschlags auf den Freiwilligen Serhij Sternenko berichtet. Der ukrainische Sicherheitsdienst hat den Angreifer festgenommen – prompt, vielen Dank dafür“, sagte er.

Selenskyj fügte hinzu, dass alle Fakten über den Angriff der Öffentlichkeit präsentiert werden.