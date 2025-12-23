Swyrydenko sagt, wann ein neuer Energieminister ernannt wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko hat die Hoffnung geäußert, dass in den kommenden Wochen ein neuer Energieminister ernannt wird.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte Swyrydenko dies bei einem Treffen mit Diplomaten.

Sie betonte, dass sie die Ernennung eines Energieministers begrüßen würde, da die Regierung derzeit für den Energiesektor zuständig ist.

„Wir hatten eine Vereinbarung und ein Gespräch mit dem parlamentarischen Korps, dass es eine gemeinsame Entscheidung sein würde, dass die größte Fraktion die Kandidaten diskutieren würde und wir diese Kandidaten zusammen mit dem Ministerkabinett besprechen würden“, sagte Swyrydenko.

Der Ministerpräsident äußerte die Hoffnung, dass der Minister in den kommenden Wochen ernannt wird, denn „es ist äußerst wichtig, während der Heizperiode einen Energieminister zu haben.“

Entlassung von Ministern