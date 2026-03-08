Der neue Ministerpräsident der Niederlande hat zum ersten Mal Kiew besucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Wolodymyr Selenskyj und Rob Etten erwiesen den gefallenen Verteidigern der Ukraine an der Gedenkwand ihre Ehre.

Der niederländische Ministerpräsident Rob Etten ist zu einem Besuch in die Hauptstadt der Ukraine gereist. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, dem 8. März, auf Facebook mit.

„Heute haben wir gemeinsam mit dem niederländischen Ministerpräsident Rob Etten an der Gedenkwand den gefallenen ukrainischen Verteidigern und Verteidigerinnen unsere Ehrerbietung erwiesen“, schrieb der ukrainische Staatschef.

Das Präsidialamt teilte mit, dass Rob Etten zum ersten Mal seit seiner Ernennung vor einigen Wochen nach Kiew gekommen sei.

Https://www.facebook.com/reel/1410630816974110/&show_text=false&width=560&t=0

Zur Erinnerung: Am 23. Februar bestätigte der König der Niederlande die neue Regierung des Landes. Einschließlich Ministerpräsident Rob Etten besteht das Kabinett aus 18 Ministern und 10 Staatssekretären. Der 38-jährige Etten ist der jüngste Regierungschef in der Geschichte des Landes.