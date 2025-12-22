Der Generalstab berichtete über die Zerstörung von feindlichen Booten, Lagerhäusern und einem Schahed-Startplatz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine meldete die Zerstörung eines Munitionsdepots und eines Ortes für die Lagerung, die Vorbereitung und den Abschuss feindlicher Angriffsdrohnen.

Quelle: Generalstab in sozialen Medien

Einzelheiten: Es heißt, dass eine Rakete ukrainischer Bauart den vorübergehenden Stützpunkt der russischen 92. Flussbootbrigade in Oleniwka (auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten ukrainischen Krim) getroffen hat. Am Ort des Einschlags wurde ein großes Feuer beobachtet. Das Ausmaß des Schadens wird derzeit ermittelt.

Um das Logistiksystem des Feindes im Sektor Pokrowsk teilweise zu stören, wurde außerdem das Munitionsdepot eines motorisierten Gewehrregiments (Ukrainsk, vorübergehend besetzte Gebiete der Region Donezk) unter Beschuss genommen. Nach vorläufigen Informationen wurde das Ziel zerstört.

Um den Bestand an Kampfdrohnen teilweise zu zerstören und die Intensität des Einsatzes von Schahed/Geranium-Drohnen auf dem Territorium der Ukraine zu verringern, wurden außerdem die Orte der Lagerung, der Vorbereitung und des Starts von Kampfdrohnen im Gebiet der vorübergehend besetzten Donezk, Region Donezk, getroffen. Es wurde ein Feuer beobachtet. Das Ausmaß des Schadens wird derzeit ermittelt

Wörtlich: „Die Verteidigungskräfte ergreifen weiterhin alle Maßnahmen, um das militärische und wirtschaftliche Potenzial der russischen Invasoren zu untergraben und Russland zu zwingen, seine bewaffnete Aggression gegen die Ukraine einzustellen.“