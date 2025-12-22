Russland hat angeblich einen Zug in der Nähe von Korosten angegriffen, der daraufhin entgleiste

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge eines angeblichen russischen Angriffs auf einen Güterzug ist dieser entgleist, was zu Verspätungen bei anderen Zügen und zu Verletzungen von Mitarbeitern der Ukrsalisnyzja führte.

Dies meldete der Pressedienst von Ukrsalisnyzja.

Um 5:19 Uhr meldete Ukrsalisnyzja, dass ein Güterzug in der Nähe von Korosten entgleist sei.

Später sagte der Pressedienst, dass der Güterzug angeblich von einer Schahed-Drohne angegriffen wurde.

„Aufgrund der ‚Übergröße‘ des Lokpersonals des Personenzuges 45/46 Charkiw-Uschhorod auf dem Nachbargleis hielt der Zug seinen eigenen Zug notgedrungen an und seine Lokomotive entgleiste“, hieß es in der Erklärung.

Ein Fahrgast des Zuges wurde durch Glas geschnitten, und die Besatzung des Güterzuges, der Lokführer und ein Assistent wurden ebenfalls verletzt.

Infolgedessen wird der Zug 45/46 mit erheblicher Verspätung verkehren. Eine Reihe nachfolgender Züge wird ebenfalls betroffen sein und über Schepetiwka, Koziatyn und Fastiw umgeleitet werden. Es wird mit Verspätungen ab 3 Stunden gerechnet.

So werden die folgenden Züge über Fastiw statt über Korosten fahren:

Nr. 1/123 Charkiw – Iwano-Frankiwsk, Worochta;

44/50 Iwano-Frankiwsk – Tscherkassy;

92 Lwiw – Kyjiw;

30 Uschhorod – Kiew;

8/150 Czernowitz – Kiew;

52 Przemyśl – Kiew;

68/20 Warschau, Kholm – Kiew;

108 Solotwyno – Kiew.

Der Zug 98 Kowel – Kyjiw wurde ausnahmsweise über Schytomyr geführt, mit einer kürzeren Verspätung.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

In der Nacht des 22. Dezember wurden bei feindlichen Drohnenangriffen in Odessa eine wichtige Infrastruktureinrichtung und ein Wohnhaus beschädigt und ein Mann verletzt.