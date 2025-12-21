Die Russen haben in der Nacht den Bezirk Nikopol angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den bewohnten Gebieten wurden Wohnblocks und Privathäuser beschädigt. Infrastruktur, landwirtschaftliche Betriebe, medizinische Einrichtungen und das Zentrum wurden zerstört.

Die russische Armee hat in der Nacht zum 21. Dezember die Gemeinden des Bezirks Nikopol mit schwerer Artillerie und FPV-Drohnen angegriffen. Infolge des Beschusses wurden zwei Zivilisten verletzt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vladyslav Gayvanenko.

Insbesondere auf das Bezirkszentrum, die Gemeinden Pokrovka, Marhanezka und Mirivka in der Region Nikopol schlug der Feind mit schwerer Artillerie und FPV-Drohnen ein. Eine 86-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann wurden durch den feindlichen Angriff verletzt. Der Zustand der beiden wurde als mittelschwer eingestuft.

Gaivanenko stellte fest, dass drei Wohnhäuser und acht Privathäuser in den Siedlungen beschädigt wurden. Die Infrastruktur, zwei landwirtschaftliche Betriebe, eine medizinische Einrichtung und ein Zentrum wurden verunstaltet. Garagen, Nebengebäude und Stromleitungen wurden zerstört.

Außerdem richteten sich die Russen auch gegen die Pokrowska-Gemeinde von Sinelnikivshchina. Es liegen keine Informationen über die Opfer vor.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht Angriffe auf das Gebiet Dnipropetrowsk unternommen haben, in deren Folge der Bahnhof in Pjatihatki beschädigt wurde. Die Russische Föderation hat Pawlohrad angegriffen: es gibt Tote und Verletzte