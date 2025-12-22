Steuern für Urheber auf OnlyFans: Die Steuerbehörde nannte es eine "globale Praxis"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainischen Urheber von Inhalten auf der Plattform OnlyFans, die Steueraufforderungen der Steuerbehörde erhalten haben, sind ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen.

Lesya Karnaukh, Leiterin des staatlichen Steuerdienstes, sagte in einem Interview mit RBK Ukrajina.

„In dieser Situation haben wir Informationen (mit den britischen Steuerbehörden, Anm. d. Red.) über die im Ausland erzielten Einkünfte ukrainischer Bürger ausgetauscht. Das ist eine weltweite Praxis“, sagte sie.

Karnaukh erklärte, dass die staatliche Steuerbehörde Informationen über die Einkünfte ukrainischer Bürger erhalten hat, die über diese Plattform erzielt wurden.

„Das ist das Einkommen, das sie nicht deklariert haben und das der Einkommensteuer unterliegt. Wir haben uns das angeschaut, es überprüft, ihnen Steuerbescheide ausgestellt und gesagt, dass Sie 18% dieses Einkommens zahlen müssen“, sagte Karnaukh.

Ihrer Meinung nach war dies das Ende der Funktionen und Aufgaben des staatlichen Steuerdienstes. Alles, was mit der Beurteilung von kriminellen Elementen in den Handlungen von Personen zu tun hat, die auf diese Weise Einkommen erhalten haben, liegt außerhalb der Zuständigkeit der staatlichen Steuerbehörde, ist die amtierende Leiterin der staatlichen Steuerbehörde überzeugt.

Gleichzeitig stellte Karnaukh klar, dass Schöpfer aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens nur in ihrem eigenen Land Steuern erklären und zahlen.

„Wenn Sie in der Ukraine wohnen und leben und diese Bescheinigung (des Wohnsitzes, Anm. d. Red.) haben, gibt es definitiv keine Doppelbesteuerung“, fügte sie hinzu.