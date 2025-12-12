Selenskyj nahm ein Video aus Kupjansk auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte die Richtung Kupjansk, nahm ein Video in der Nähe der verfallenen Stele der Stadt auf und gratulierte den Landstreitkräften zu ihrem Tag.

Quelle: das Staatsoberhaupt in den sozialen Medien

Direkte Ansprache: „Heute ist die Richtung Kupjansk, unsere Soldaten, die hier Ergebnisse für die Ukraine erzielen. Viele Russen haben über Kupjansk gesprochen – das können wir sehen. Ich war dort und habe den Jungs gratuliert. Ich danke jeder Einheit, jedem, der hier kämpft, jedem, der den Eindringling vernichtet.

Heute ist es äußerst wichtig, an der Front Ergebnisse zu erzielen, damit die Ukraine in der Diplomatie Ergebnisse erzielen kann. Und so funktioniert es: Alle unsere starken Positionen im Land sind starke Positionen in den Gesprächen über die Beendigung des Krieges. Ich danke jedem Soldaten, ich bin stolz auf Sie! Ich danke allen unseren Landstreitkräften – heute ist ausschließlich Ihr Tag. Vielen Dank, Jungs“.

Einzelheiten: Wie Sie wissen, ist der 12. Dezember der Tag der Landstreitkräfte der Ukraine.

Was vorher geschah: Seit November beanspruchen die russischen Invasoren in regelmäßigen Abständen die angebliche Besetzung von Kupjansk in der Region Charkiw. Gleichzeitig halten die ukrainischen Truppen die Stadt weiterhin fest.

Am 12. Dezember wurde bekannt, dass die Verteidigungskräfte in der Nähe von Kupjansk in der Region Charkiw erfolgreich zum Gegenangriff übergegangen sind und die russische Gruppe in der Stadt umzingelt haben.