Selenskyj zu den Sicherheitsgarantien der USA: Wir werden die Details bald kennen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine gibt nicht auf, der NATO beizutreten, aber die Vereinigten Staaten sind nicht bereit, sie als Mitglied zu sehen. Multilaterale effektive Sicherheitsgarantien für die Ukraine, ähnlich wie bei einer NATO-Mitgliedschaft, werden derzeit in Erwägung gezogen.

Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut RBK Ukrajina in einem Interview mit Journalisten.

Selenskyj stellte fest, dass wirksame Sicherheitsgarantien für die Ukraine von großer Bedeutung sind. Leider sind die Vereinigten Staaten noch nicht bereit, die Ukraine als NATO-Mitglied zu sehen.

„Wir wissen, dass die Vereinigten Staaten leider noch nicht bereit sind, die Ukraine in der NATO zu sehen. Das ist kein Spiel, das ist eine offene Information. Ab heute ziehen wir effektive Sicherheitsgarantien von europäischer Seite in Betracht – das ist eine „Koalition der Willigen“, sagte der Präsident.

Selenskyj fügte jedoch hinzu, dass bilaterale Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten für die Ukraine jetzt von großer Bedeutung seien. In dem 20-Punkte-Dokument, das von der Ukraine und europäischen Vertretern ausgearbeitet wurde, ist es wie ein „Dossier“ – der fünfte Artikel der NATO-Charta.

„Wir wollen dieses Thema im Detail verstehen, und in den kommenden Tagen werden wir die Einzelheiten dieser Sicherheitsgarantien verstehen“, bemerkte der Präsident.