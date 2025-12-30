Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu der Aussage des russischen Diktators Wladimir Putin geäußert, er wolle die Ukraine erfolgreich sehen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies, während er Fragen von Journalisten beantwortete.

Selenskyj stellte fest, dass niemand auf der Welt den Worten des russischen Diktators Glauben schenkt

„Ich weiß nicht, was Putin zu Trump gesagt hat, vielleicht hat er ähnliche Worte gesagt. Aber ich habe null Vertrauen in ihn“, betonte Selenskyj.

Der Präsident fügte hinzu, dass, wenn Putins Erfolg darin besteht, was er in Bachmut, Wovtschansk, Chosovyi Yar und jetzt in Pokrowsk tut, dann können sie diesen „Erfolg“ in Russland aufbauen, nicht in der Ukraine.

Putins Absichten gegenüber der Ukraine