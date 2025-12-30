Selenskyj kündigte ein Treffen der Koalition der Willigen auf der Ebene der Führungskräfte an: Wir planen es für den 6. Januar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 3. Januar findet in der Ukraine ein Treffen der Berater der Koalition der Willigen statt, am 6. Januar in Frankreich ein Treffen der führenden Politiker.

Präsident Wolodymyr Selenskyj gab bekannt, dass für den 3. Januar in der Ukraine ein Treffen der Koalition der Willigen auf der Ebene der Berater geplant ist und am 6. Januar in Frankreich ein Treffen der Staats- und Regierungschefs.

*:* Selenskyj in den sozialen Medien

*:* „Rustem Umjerow hat gerade über eine Vereinbarung mit den nationalen Sicherheitsberatern der Koalition der Willigen berichtet, sich in naher Zukunft zu treffen.

Wir planen für den 3. Januar in der Ukraine.

Kurz danach werden wir auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs sprechen – Treffen sind notwendig. Wir planen für den 6. Januar in Frankreich.“

*:* Selenskyj bedankte sich beim Team von US-Präsident Donald Trump für die „Bereitschaft, an allen effektiven Formaten teilzunehmen“.

Er sagte, am 30. Dezember hätten das amerikanische und das ukrainische Team miteinander gesprochen.

Der Präsident besprach auch mit NSDC-Sekretär Umjerow die nächsten Schritte und Schwerpunkte in den Verhandlungen.

Zur Wiederholung:

Zuvor hatte der französische Präsident Emmanuel Macron erklärt, dass Anfang Januar ein Treffen der „Koalition der Entschlossenen“ in Paris stattfinden wird, bei dem die spezifischen Beiträge der einzelnen Staaten zum System der Sicherheitsgarantien für die Ukraine festgelegt werden sollen.