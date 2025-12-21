Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Edelmetalle erleben ein rasantes Wachstum, und sowohl Gold als auch Silber sind auf dem besten Weg, ihre beste Jahresperformance seit 1979 zu erzielen.

Der Spotpreis für Gold erreichte am 19. Dezember $4.320 pro Unze und verzeichnete damit einen zweiten wöchentlichen Anstieg. Dies meldet Bloomberg.

Die Analysten von Goldman Sachs erklärten, dass die niedrigen Zinsen in den USA die ETF-Anleger dazu anregen, mit den Zentralbanken um die begrenzten Metallreserven zu konkurrieren. Und sagten voraus, dass die starke Nachfrage der Zentralbanken in Verbindung mit der zyklischen Unterstützung der Fed durch Zinssenkungen den Goldpreis weiter ankurbeln wird.

Darüber hinaus hat sich auch der Platinpreis in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Der Anstieg auf mehr als $1.980 pro Unze, den höchsten Stand seit 2008, erfolgte inmitten eines sich verknappenden Angebots auf dem Londoner Markt.

Es sei daran erinnert, dass die russischen Bürger nach dem Krieg gegen die Ukraine, den westlichen Sanktionen und den Beschränkungen für Devisentransaktionen in ein „Goldfieber“ verfallen sind. Seit Anfang 2022 haben die Russen 282 Tonnen Gold in Form von Barren, Münzen und Schmuck gekauft.