Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Armee vom 24.02.22 bis 30.09.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1.110.560 Menschen.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 30.09.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1110560 Menschen. Dies wurde vom Generalstab der ZSU am 30. September gemeldet.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

panzer -11222 (+4) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 23291 (+1) Einheiten Artilleriesysteme – 33311 (+27) Einheiten Mehrfachraketenwerfer – 1505 (+1) Einheiten Flugabwehrmittel – 1224 (+0) Einheiten Flugzeuge – 427 (+0) Einheiten Hubschrauber – 346 (+1) Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 65303 (+301) Marschflugkörper – 3790 (+0) Schiffe / Boote – 28 (+0) U-Boote – 1 (+0) Fahrzeuge und Tanker – 63241 (+90) Spezialfahrzeuge – 3979 (+0). Wir möchten Sie daran erinnern, dass das ukrainische Militär zwei russische TOS -1A Solntepek-Anlagen in der Nähe von Kupjansk zerstört hat.

Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte eine erfolgreiche Operation mit einer FPV-Drohne durchgeführt, mit der ein russischer Mi-8-Hubschrauber abgeschossen wurde.