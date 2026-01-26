Russland greift Saporischschja an: Feuer bricht am Ort des Angriffs aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russische Armee hat in der Nacht zum 26. Januar Saporischschja angegriffen. Am Ort des Angriffs ist ein Feuer ausgebrochen, aber es gab keine Verletzten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow.

„Der Feind hat Saporischschja angegriffen. Am Ort des Angriffs brach ein Feuer aus. Vorläufig wurde niemand verletzt“, hieß es in der Erklärung.

Fedorow zeigte auch ein Foto, das das Feuer zeigt.

Beschuss der Region Saporischschja