Die Luftabwehrsysteme „Tor“ und andere wichtige Ziele wurden getroffen – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die meisten Angriffe wurden auf die vorübergehend besetzten Gebiete der Region Saporischschja verübt. Angegriffen wurden eine Kommandozentrale, ein Lager der russischen Brigade und eine Ansammlung feindlicher Streitkräfte in drei Gebieten.

Am Freitag und in der Nacht zum Samstag haben ukrainische Streitkräfte eine Reihe von militärischen Einrichtungen der russischen Invasoren getroffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 31. Januar mit.

So wurde im vorübergehend besetzten Gebiet (VBG) der Region Luhansk, in der Nähe von Kamjanka, ein Tor-M1-Flugabwehrraketensystem des Gegners getroffen. Die Ergebnisse werden noch präzisiert.

Auf dem TOT der Region Saporischschja wurden ein Kontrollpunkt des Gegners (Ortschaft Rownopolje), ein Lager für materielle und technische Mittel einer separaten motorisierten Infanteriebrigade (Ortschaft Woskresenka) sowie eine Ansammlung von feindlichen Streitkräften in den Gebieten Rownopolje, Prywolje und Uspenowka getroffen.

Im TOT der Region Donezk, in der Nähe von Poltavka, wurde ein Kontrollpunkt eines motorisierten Schützenregiments des Gegners zerstört.

Darüber hinaus haben Einheiten der Verteidigungskräfte gestern einen Schlag gegen eine feindliche Kommandozentrale mit einem unbemannten Fluggerät in der Nähe von Sluchowsk in der Region Brjansk der Russischen Föderation ausgeführt.

Ebenso wurde ein Schlag gegen die Konzentration feindlicher Streitkräfte in der Region der Stadt Chasow Jar im besetzten Gebiet der Region Donezk ausgeführt.

„Die Verluste des Gegners und die Ergebnisse des Angriffs werden noch präzisiert“, fügte der Generalstab hinzu.