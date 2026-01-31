In Cherson wurde eine Familie mit zwei Kindern auf der russischen „Pelyustka“ Opfer eines Anschlags

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Cherson explodierte ein Auto mit einer Familie auf einer Mine: Ein Mann, eine Frau und zwei Kinder wurden verletzt.

Um ca. 07:30 Uhr explodierte in Cherson auf der russischen Mine PFM-1 „Pelyustka“ ein Auto, in dem eine vierköpfige Familie unterwegs war.

*:* Militärverwaltung der Region Cherson

*:* Nach Angaben der Behörden explodierte die Mine und verletzte einen 47-jährigen Mann und eine 34-jährige Frau sowie zwei Mädchen im Alter von 5 und 2 Jahren.

Bei allen wurden Kontusionen, Explosions- und geschlossene Schädel-Hirn-Traumata diagnostiziert.

Darüber hinaus wurden am 30. Januar in der Region Cherson aufgrund der russischen Aggression zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt.

Nach Angaben der Behörden beschädigten russische Soldaten 14 Hochhäuser und fünf Privathäuser sowie einen Linienbus, einen Trolleybus und Privatfahrzeuge.

Zur Erinnerung: Während einer Sitzung mit Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde als eine der Hauptaufgaben für die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte die Verstärkung des Schutzes vor russischen Drohnen in Cherson festgelegt.