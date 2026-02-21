Die Zerstörungen sind erheblich: Die Russische Föderation hat erneut eine Energieanlage von DTEK in der Region Odessa angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 21. Februar hat der Feind erneut eine Energieanlage von DTEK in der Region Odessa angegriffen.

Dies wurde vom Pressedienst des Unternehmens bekannt gegeben.

Es wird berichtet, dass die Schäden erheblich sind. Die Reparatur wird viel Zeit in Anspruch nehmen, um die Anlagen wieder betriebsfähig zu machen.

„Wir sind derzeit vor Ort im Einsatz und räumen die Trümmer. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Folgen des Angriffs so schnell wie möglich zu beseitigen“, erklärte DTEK.