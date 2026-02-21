Die Russische Föderation beabsichtigt, Mirnograd einzunehmen: Welche Taktik wenden die Invasoren an (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Truppen setzen ihre Offensive in Richtung Mirnograd fort. Die Invasoren versuchen, die Stellungen der ukrainischen Fallschirmjäger in die sogenannte „Zange“ zu nehmen und sie aus dem nördlichen Teil der Stadt zu verdrängen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal 79 ODSHB.

Druck des Feindes und Taktik kleiner Gruppen

Nach Angaben des Militärs ändern die Angreifer ihre Taktik nicht und setzen weiterhin kleine Angriffsgruppen ein. An einigen Stellen setzt der Feind leichte Technik ein, insbesondere Motorräder und Buggys, um schnell in die Tiefe der ukrainischen Verteidigung vorzudringen.

Gleichzeitig versuchen russische Einheiten im zentralen Teil von Mirnograd, mehr Antennen und Signalverstärker zu installieren, um die Arbeit der Drohnen zu verbessern.

Verteidigung der Stadt

Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes an Mannstärke und Technik setzen die Fallschirmjäger der 79. separaten Fallschirmjäger-Sturmbrigade ihre Angriffe auf den Feind fort und erfüllen ihre Kampfaufgaben.

Das veröffentlichte Video zeigt die Arbeit der Fallschirmjäger in Mirnograd und Umgebung, wo die Kampfhandlungen andauern.

Die Lage im Raum Pokrowsk

Wir erinnern daran, dass kürzlich berichtet wurde, dass Russland seine Truppen im Gebiet Pokrowsk verstärkt hat, indem es etwa 150.000 Soldaten dorthin verlegt hat.

Nach Angaben der ukrainischen Verteidiger wendet der Feind dort eine grundlegende Kampftaktik an. Außerdem wurde bekannt, dass die Angriffsaktionen in der Region Mirnograd intensiviert wurden.