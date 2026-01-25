Die Russen griffen zum ersten Mal mit "Schaheds" auf Starlink an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die manuell gesteuerten Drohnen flogen fast über dem Boden, so dass sie von Radarstationen nicht bemerkt wurden.

Das russische Militär hat Kamikaze-Drohnen des Typs Schahed mit Starlink-Satelliten-Internet-Terminals bei Kropywnyzkyj eingesetzt. Dies berichtete Sergej „Flash“ Beskrestnow, Berater des Verteidigungsministers und Experte für Funkelektronik und Kommunikationssysteme, am Sonntag, den 25. Januar, in Telegram.

Dies beweise ein von russischen Kriegsberichterstattern veröffentlichtes Video eines Angriffs auf ukrainische Hubschrauber in der Nähe von Kropywnyzkyj mit Schaheds. „Gestern Morgen hat der Feind mit Schaheds“ auf Hubschrauber in der Nähe von Kropyvnytskyj zugeschlagen. Auf dem Bild können wir die automatische Erfassung des Ziels und die manuelle Zielerfassung auf dem Bild sehen. Aber es war keine Drohne in der Nähe, die ein Mesh-Funknetz hätte aufbauen können. Ich schließe daraus, dass wir hier den ersten Einsatz von Schaheds auf Starlink sehen“, schrieb er.

Beskrestnov merkte an, dass diese manuell gesteuerten Schaheds fast über dem Boden flogen, damit sie von Radargeräten nicht gesehen werden konnten.

„Hatte ich das erwartet? Ja. Habe ich gewarnt? Ja. Hat mir jemand zugehört? Nein. Das sind alles Herausforderungen, mit denen unser Team arbeiten muss. Und wir werden proaktiv arbeiten“, kommentierte der Berater des Ministers.