Das Energiesystem wird wiederhergestellt: Ukrenerho hat mitgeteilt, in welchen Regionen Notabschaltungen durchgeführt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Kiew, den Regionen Kiew, Tscherkassy, Tscherniwzi, Schytomyr und Charkiw sind derzeit Notabschaltungen in Kraft.

Dies wurde von „Ukrenerho“ mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Leistungsdefizit im Energiesystem weiterhin sehr hoch ist.

„Das Energiesystem der Ukraine erholt sich derzeit von einem Systemausfall, der durch die gleichzeitige Abschaltung von Hochspannungsleitungen zwischen den Energiesystemen Rumäniens und Moldawiens sowie zwischen dem westlichen und zentralen Teil der Ukraine verursacht wurde“, teilte das Unternehmen mit.

Das Unternehmen fordert die Bürger, die derzeit über Strom verfügen, auf, alle energieintensiven Prozesse bis zur Stabilisierung der Lage im Stromnetz zu verschieben.

Zur Erinnerung:

Im Stromnetz der Ukraine ist es zu einem Systemausfall gekommen, durch den ein Großteil der Ukraine ohne Strom ist.