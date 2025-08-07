Die russische Armee hat über Nacht 1040 Soldaten und eine Menge Ausrüstung verloren, Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Laufe des letzten Tages, vom 6. auf den 7. August, hat die Armee der russischen Invasoren 1.040 Soldaten und 186 Stück militärische Ausrüstung an der Front verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24. Februar 2022 bis zum 7. August 2025 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – ca. 1.060.310 (+ 1.040) verwundete/getötete Personen;

Panzer – 11.076 (+ 4) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.095 (+ 4) Einheiten;

Artilleriesysteme – 31.180 (+ 47) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.456 (+1) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.203 Einheiten;

Flugzeuge – 421 Einheiten.

hubschrauber – 340 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 49.930 (+163) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.555 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 57.605 (+130) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.936 Einheiten.

Russische Luftangriffe

In der vergangenen Nacht haben die russischen Invasoren die Ukraine erneut mit Schahed-Kamikaze-Drohnen angegriffen.

Die Hauptziele des Angriffs waren Dnipro und Pawlohrad – in den Städten waren Explosionen zu hören.

Außerdem griffen die Drohnen Krywyj Rih an.

Im Laufe des letzten Tages fanden über 100 Gefechte an der Frontlinie statt. Der Feind versuchte, in 13 Richtungen anzugreifen.