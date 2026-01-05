Russen griffen ein Kraftwerk in der Region Donezk an - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russische Angreifer haben eine Stromerzeugungsanlage in der Region Donezk angegriffen, und insgesamt drei Regionen sind nach den Angriffen des Feindes von Stromausfällen betroffen.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Seit dem Morgen des 5. Januar sind die Verbraucher in den Regionen Tschernihiw, Charkiw und Donezk ohne Strom. Die Stadt Slavutych ist weiterhin ohne Strom.

Nach Angaben des Energieministeriums haben die Notreparaturen dort begonnen, wo es die Sicherheitslage erlaubt. Bei der Durchführung von Notreparaturen wurde ein Team von Charkiwoblenergo JSC von einer feindlichen Drohne angegriffen, wobei es keine Verletzten gab.

„Die Verbraucher in den Front- und Grenzregionen sind aufgrund der Feindseligkeiten noch lange Zeit ohne Stromanschluss.

Die Situation ist dort am schwierigsten, da die Wiederherstellung der Stromversorgung durch ständigen Beschuss erschwert wird“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Am 5. Januar werden in den meisten Regionen der Ukraine stündliche Stromausfälle und Strombegrenzungen für Industriekunden eingeführt.

Infolge des russischen Terrors wurde im Bezirk Fastiw in der Region Kiew ein Mann getötet, und Slawutytsch wurde von der Stromversorgung abgeschnitten und beschädigt.