Am 5. Januar werden in den meisten Regionen der Ukraine Stromausfallpläne in Kraft treten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 5. Januar werden in den meisten Regionen der Ukraine stündliche Stromausfälle und Strombegrenzungen für Industriekunden in Kraft treten.

Dies berichtet Ukrenerho.

„Die Situation im Stromnetz kann sich ändern. Informieren Sie sich auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region über den Zeitpunkt und den Umfang der Stromausfälle an Ihrer Adresse“, so das Energieunternehmen.

Sie fordern die Menschen außerdem auf, Strom sparsam zu verbrauchen, wenn er planmäßig zur Verfügung steht.

Zur Erinnerung:

Am 4. Januar werden in den meisten Regionen der Ukraine stündliche Stromsperren und Strombegrenzungspläne für industrielle Verbraucher eingeführt.