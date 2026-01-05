Generalstab: Die Russische Föderation hat in dem Krieg über Nacht 990 Soldaten verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden außerdem acht Panzer und 169 Fahrzeuge und Tanklastwagen zerstört.

Russland hat in den letzten 24 Stunden weitere 990 Soldaten im Krieg gegen die Ukraine verloren. Dies geht aus den Daten der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 05.01.26 beliefen sich vorläufig auf: