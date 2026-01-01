Russland hat am 1. Januar die Häfen der Ukraine angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 1. Januar hat die Russische Föderation erneut die Hafeninfrastruktur der Ukraine mit Drohnen angegriffen. Bei dem nächtlichen Luftangriff wurden Einrichtungen in den Häfen der Region Odessa beschädigt.

Dies gab der Minister für Gemeinden und Gebietsentwicklung Olexij Kuleba bekannt.

„Glücklicherweise gab es keine Todesopfer. Im Hafen von Ismajil gibt es Schäden an Hafenliegeplätzen und Ausrüstung.

Im Hafen von Odessa wurden Hafenausrüstung, Fahrzeuge und einige Infrastruktureinrichtungen durch die Trümmer der feindlichen Drohnen und die Druckwelle ebenfalls beschädigt“, sagte Kuleba.

Ihm zufolge sind spezialisierte Dienste und Rettungskräfte vor Ort im Einsatz, um die Folgen zu beseitigen und die Schäden zu bewerten.

Zur Wiederholung:

Am 30. Dezember wurde berichtet, dass Russland die Hafeninfrastruktur in der Region Odessa angegriffen und dabei Einrichtungen in den Häfen von Pivdennyi und Tschornomorsk beschädigt hat.